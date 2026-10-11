Antofagasta se ilusiona en el Ascenso tras sólido triunfo ante San Marcos de Arica

Deportes Antofagasta encendió la ilusión en la Liga del Ascenso, tras vencer por 3-0 a San Marcos de Arica en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", por la fecha 27 del torneo.

Los "pumas" dominaron en la primera parte, gracias a los goles de Brayan Hurtado (22') y Josepablo Monreal (45+1'), pero se enredó en la segunda fracción con la expulsión de Diego Rojas por doble amarilla (54').

Sin embargo, los locales pudieron aguantar ante los ariqueños y terminaron marcando el gol de la tranquilidad, el segundo de Hurtado en la jornada (86').

Antofagasta llegó a los 44 puntos en la tabla y se ubica en el cuarto lugar, a cuatro del líder Cobreloa, que jugará este domingo ante Deportes Copiapó.

San Marcos, por su lado, está séptimo en la tabla, con 39 puntos en zona de liguilla.

En la próxima fecha, la antepenúltima de la fase regular, Arica enfrentará a Puerto Montt, y Antofagasta visitará a Deportes Santa Cruz.