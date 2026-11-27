Una grave arista sumó este jueves por la noche la licencia médica presentada por la diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente), justificada por una intervención odontológica de urgencia tras una infección asociada a un implante dental instalado el 30 de octubre.

El caso adquirió alta relevancia política porque el reposo, extendido por 14 días, la marginará de sus funciones presenciales justo cuando la Cámara de Diputadas y Diputados vote la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, fijada para este lunes 30 de noviembre.

Su eventual ausencia podría inclinar la balanza en una definición estrecha, dado que los votos de la bancada del PDG resultan decisivos para el futuro del libelo.

La polémica escaló en las últimas horas luego de que el odontólogo Francisco Valdés negara, mediante un comunicado en redes sociales, haber emitido el certificado presentado por la parlamentaria.

"El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización", afirmó el implantólogo bucomaxilofacial, quien anunció además una denuncia ante el Ministerio Público para determinar quién confeccionó el documento y con qué fines.

"Ejerceré las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables", advirtió.

Parisi ofrece disculpas a clínica odontológica

En respuesta, la diputada difundió un mensaje en sus redes sociales ofreciendo disculpas públicas por los efectos que la exposición de sus antecedentes clínicos provocó en la clínica y en los especialistas involucrados, pero no hizo referencia a la acusación de Valdés.

La hermana mayor de Franco Parisi aseguró que buscó transparentar su estado de salud y sostuvo que "jamás existió la intención de dañar, deslegitimar ni comprometer el prestigio de la clínica odontológica ni de los especialistas involucrados".

Añadió que recibió atención "conforme a sus competencias" y señaló que, "lamentablemente, como consecuencia de dicha exposición, la clínica y los profesionales involucrados han sido objeto de críticas, recriminaciones y persecución tanto en redes sociales como en el ámbito personal y profesional".

"Ante esta situación, considero necesario expresar mis más sinceras disculpas públicas por los efectos que esta situación haya podido generar", sostuvo Zandra Parisi.