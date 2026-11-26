El debate a cuatro escenificó este jueves con claridad los dos bloques políticos enfrentados en las elecciones del próximo domingo en España: por un lado, el del Gobierno de coalición con PSOE y Frente Amplio y, por otro, el formado por el PP y Vox, que ya caminan juntos en varias regiones del país.

Aunque separados en el plató de televisión, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y la aspirante de Frente Amplio (izquierda), Ada Colau, actuaron en varios lances del debate compartiendo argumentos o atacando a la vez a sus adversarios de la derecha.

Prueba de esa afinidad ha sido que Sánchez llamó 'Ada' a Colau y la candidata se dirigió al presidente del Gobierno como 'Pedro'.

Una cercanía que Alberto Núñez Feijóo, del conservador PP, y el candidato de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, evitaron entre sí en todo momento. También separados en el atril, ambos eludieron debatir entre ellos, confrontar programas o plantearse preguntas.

En cierto modo, hicieron la "guerra por su cuenta" y lanzaron sus mensajes en solitario, aunque en ocasiones coincidieran en el fondo y en las andanadas a la coalición del Gobierno de Sánchez y a su gestión en los últimos ocho años.

"¿Ustedes dos se apoyan entre sí o se están encubriendo?", les dijo Feijóo a Sánchez y Colau, al tiempo que reprochó a la candidata de Frente Amplio que estuviera "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía" de Paiporta tras visitar esa ciudad después de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024.

Abascal también abundó en esta idea preguntando a Sánchez si había traído al debate a "esta señora", en referencia a Colau, para que le haga "el juego sucio", comentarios calificados de "machistas" por el bloque de la izquierda.

La violencia machista en el centro del debate

Precisamente Colau, la única mujer en el debate, consiguió desde el primer momento poner la violencia machista en el centro de la discusión y obligó a los otros tres candidatos a hablar del asunto.

A los tres les pidió que la condenen, a lo que accedieron de inmediato Sánchez y Feijóó.

Abascal lo evitó en todo momento, y cuando se le recriminó su silencio, dejó claro que no va a responder a las "órdenes de nadie" y menos de Sánchez, al que llamó "gran buitre".

En respuesta, la candidata de Frente Amplio emplazó a las mujeres a evitar con su voto el domingo que pueda llegar al poder quien niega la violencia machista, mientras Sánchez consideraba una "vergüenza" que Feijóo no obligue a Abascal, con quien pretende gobernar, a condenar la violencia contra las mujeres.

A diferencia del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada, el debate a cuatro tuvo más momentos de tensión, más interrupciones y más palabras altisonantes.

"Todo al rojo por un futuro mejor"

En sus mensajes finales pidiendo el voto a los ciudadanos, tanto Sánchez como Colau intentaron en todo momento colocar a Feijóo y Abascal en la misma papeleta electoral, mientras los candidatos de PP y Vox apelaron al cambio político y a desalojar a Sánchez de la Moncloa.

El presidente del Gobierno llamó a no dejar el Ejecutivo de España en manos del PP y Vox porque son los partidos de la "involución" y "los de las tijeras y la motosierra" en las políticas públicas.

Para Sánchez, Feijóo y Abascal proceden del mismo partido, defienden las mismas ideas y tienen los mismos "amos".

Y, por ello, pidieron "llenar las urnas de votos" para no dar "ni un paso atrás": "Todo al rojo (el color del PSOE) por un futuro mejor".

En esta misma línea, Colau se comprometió a "poner el cuerpo" en las instituciones para responder al "mandato de las calles" y luchar contra la "ola reaccionaria en todo el mundo".

"Decencia y gestión"

Del otro lado, Feijóo emplazó a los ciudadanos a votar "con memoria" de lo que ha sido el Gobierno de Sánchez y prometió que él gobernará con "decencia y gestión".

"Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria y les prometo que no les voy a fallar", proclamó el líder popular, que añadió que no viene a "garantizar milagros", pero que el cambio es "necesario para todos".

Y lanzó un reto a Sánchez: se comprometió a dimitir si no preside el Gobierno, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento.

Abascal, por su parte, deseó que las elecciones del domingo sean "limpias y transparentes" y pídió el voto para frenar la "invasión migratoria,defender las fronteras" y para que haya "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales.

"Para que, en definitiva, vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros", defendió.

Los únicos consensos en dos horas de debate fueron que la final del Mundial del fútbol de 2030 se celebre en España y la felicitación por la designación del español Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo.