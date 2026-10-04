Ascenso: Deportes Iquique tumbó a Unión San Felipe y lo mantuvo complicado en la parte baja

Deportes Iquique se aprovechó del mal presente de Unión San Felipe y triunfó por 0-2 como forastero durante la aplazada fecha 16 de la Liga de Ascenso, resultado que mantuvo a los aconcagüinos comprometidos con el descenso.

Conociendo la derrota de Rangers en Antofagasta, el equipo de Juan José Luvera no salió de una racha sin triunfos que arrastra desde agosto y sufrió cuando César González (46') apareció libre de marca por el segundo poste para definir con un remate cruzado.

Pese a los intentos del elenco albirrojo por reaccionar mediante variantes en ataque, el defensor Mario López (78') decretó la ventaja definitiva al conectar un tiro de esquina con un golpe de cabeza .

Con este triunfo, los "dragones celestes" llegaron a 31 unidades en la duodécima posición antes de recibir a Unión Española el 12 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT).

Mientras que el "Uní Uní" quedó estancado en la penúltima casilla con 22 puntos y a cuatro unidades del colista Rangers, su próximo rival en Talca el 12 de octubre a las 15:00 horas (18:00 GMT).