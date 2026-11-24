Servicios de inteligencia y mandos militares occidentales advierten que Rusia podría desplegar antes de fines de 2026 un satélite equipado con una ojiva nuclear, denominado supuestamente "Sputnik-S", según una investigación de los medios alemanes WDR, NDR y Süddeutsche Zeitung.

El dispositivo estaría construido y almacenado en las cercanías de Moscú y podría ser lanzado en un plazo de 60 días.

La eventual detonación generaría un pulso electromagnético capaz de inutilizar numerosos satélites, afectando servicios esenciales como GPS, telecomunicaciones, transacciones bancarias y suministro eléctrico.

Sin embargo, el investigador de control de armamentos de Naciones Unidas, Pavel Podvig, citado por la Deutsche Welle (DW), considera extremadamente baja la probabilidad de que Moscú concrete esta operación y sostiene que no existen antecedentes suficientes para hablar de un lanzamiento inminente.

Un eventual despliegue contravendría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe instalar armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en órbita.

Rusia, por su parte, ha rechazado las acusaciones occidentales y sostiene que sus actividades espaciales tienen fines pacíficos.