La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la calificación ambiental favorable del proyecto "Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique", ligado a la familia Piñera Morel, en un sector del lago Ranco donde falleció el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) en febrero de 2024.

En un fallo unánime, el tribunal acogió un recurso de protección presentado por la Comunidad Indígena Isla Huapi, al establecer que no fue consultada sobre los posibles efectos de la iniciativa inmobiliaria, que contempla la construcción de más de 200 viviendas y una planta de tratamiento de aguas servidas.

La Primera Sala determinó que los integrantes de la comunidad no fueron sometidos a un proceso de consulta indígena, pese a que la iniciativa podría generar efectos sobre su territorio y entorno.

La resolución establece que el proyecto contempla la descarga de aguas servidas al río Coique, afluente del lago Ranco, cuyas aguas son utilizadas para consumo por los habitantes de la isla, que no cuentan con un sistema de agua potable rural.

Al respecto, el tribunal sostuvo que "la susceptibilidad de afectación que exige el Convenio fue advertida por la propia autoridad, pero se resolvió con un estándar distinto y lo más relevante, sin oír a la comunidad".

En consecuencia, la Corte ordenó dejar sin efecto la Resolución Exenta que había aprobado ambientalmente el proyecto y retrotraer el procedimiento para realizar una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de iniciar una nueva calificación ambiental.

La iniciativa, impulsada por Inmobiliaria Arenas Blancas, considera una inversión cercana a los 40 millones de dólares y contempla 208 viviendas destinadas principalmente a segunda residencia y uso vacacional.

La empresa está ligada a los hijos del fallecido expresidente Piñera, a través de Inversiones Odisea.