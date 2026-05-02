Ascenso: Deportes Santa Cruz lamentó empate ante Iquique y sigue en la parte baja

Deportes Santa Cruz continúa en una sequía de triunfos y esta jornada lamentó una igualdad 2-2 como local ante Deportes Iquique en la décima fecha de la Liga de Ascenso, resultado que lo sostuvo en la parte baja de la tabla.

Pese a que los "comerciantes" arrancaron en ventaja con el doblete de Diego Arias (12' y 19'), los tantos de Isaac Díaz (45+1') antes del descanso y el posterior gol de Brayan Garrido (57') definieron el marcador.

Con esto, el equipo entrenado por John Armijo se mantuvo en el penúltimo lugar de la tabla con 7 puntos, cinco por delante del colista Rangers que lucha en el descenso. En tanto, los nortinos se ubicaron decimos con 10 unidades.

En su siguiente desafío, Santa Cruz se medirá como visita ante Recoleta el próximo 9 de mayo. En tanto, Iquique hará de anfitrión frente al cuadro talquino el 8 del mencionado mes.