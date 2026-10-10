Ascenso: Deportes Temuco venció a Deportes Santa Cruz y se acercó a la liguilla

Deportes Temuco se acercó a la liguilla este sábado tras vencer por 2-1 a Deportes Santa Cruz en el Estadio "Germán Becker", durante la fecha 27 de la Liga de Ascenso.

El conjunto adiestrado por Emiliano Astorga dominó las acciones y rompió el cero a través de Luis Acevedo (42'). Posteriormente, la escuadra forastera emparejó el marcador mediante un cabezazo de Diego Plaza (62'), pero el dueño de casa reaccionó y recuperó la ventaja gracias a Paulo Contreras (65').

Con este triunfo, Temuco alcanzó 35 unidades en el décimo puesto antes de visitar a Unión San Felipe el 18 de octubre, mientras que Santa Cruz se quedó con 22 puntos en el decimocuarto casillero y recibirá a Deportes Antofagasta el 18 de octubre.