Ascenso: Magallanes trepó tras ganar su "guerra de goles" ante Iquique
Los "carabeleros" desequilibraron la balanza en el cierre del partido.
Los "carabeleros" desequilibraron la balanza en el cierre del partido.
Con un vibrante 4-3 en el Estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes se impuso a Deportes Iquique y asomó en puestos de liguilla en el Torneo de Ascenso, que desarrolla su fecha 14.
Los "carabeleros" se fueron al descanso 2-0 arriba gracias a las anotaciones de Gamalier Guzmán (13') y Facundo Peraza (25').
Sin embargo, los "dragones celestes" igualaron las acciones con dos golpes seguidos de Alvaro Ramos y Agustin Venezia en el inicio del complemento (52' y 56').
Rápidamente Matías Osorio le devolvió la ventaja a los albicelestes (59'), aunque poco duró porque Dilan Rojas volvió a empatar para los nortinos tres minutos después.
Finalmente, la anotación de Vicente Cabezas al minuto 90 dejó los tres puntos en manos de la "Academia".
Gracias a este resultado, Magallanes llegó al octavo puesto con los mismos 21 puntos y diferencia de gol neutra de Deportes Recoleta, estando arriba solo porque su coeficiente de 0 incluye más anotaciones a favor.
Cabe destacar que Deportes Copiapó (DG -3) puede alcanzar a ambos si vence a Deportes Santa Cruz este lunes 1 de junio en el cierre de la fecha.
En cuanto a Deportes Iquique, se quedó estancado en el puesto 13 con 12 puntos y cinco partidos al hilo sin victorias. De todas formas, sigue lejos del absoluto colista; Rangers de Talca (3).