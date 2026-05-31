Ascenso: Magallanes trepó tras ganar su "guerra de goles" ante Iquique

Con un vibrante 4-3 en el Estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes se impuso a Deportes Iquique y asomó en puestos de liguilla en el Torneo de Ascenso, que desarrolla su fecha 14.

Los "carabeleros" se fueron al descanso 2-0 arriba gracias a las anotaciones de Gamalier Guzmán (13') y Facundo Peraza (25').

Sin embargo, los "dragones celestes" igualaron las acciones con dos golpes seguidos de Alvaro Ramos y Agustin Venezia en el inicio del complemento (52' y 56').

Rápidamente Matías Osorio le devolvió la ventaja a los albicelestes (59'), aunque poco duró porque Dilan Rojas volvió a empatar para los nortinos tres minutos después.

Finalmente, la anotación de Vicente Cabezas al minuto 90 dejó los tres puntos en manos de la "Academia".

Gracias a este resultado, Magallanes llegó al octavo puesto con los mismos 21 puntos y diferencia de gol neutra de Deportes Recoleta, estando arriba solo porque su coeficiente de 0 incluye más anotaciones a favor.

Cabe destacar que Deportes Copiapó (DG -3) puede alcanzar a ambos si vence a Deportes Santa Cruz este lunes 1 de junio en el cierre de la fecha.

En cuanto a Deportes Iquique, se quedó estancado en el puesto 13 con 12 puntos y cinco partidos al hilo sin victorias. De todas formas, sigue lejos del absoluto colista; Rangers de Talca (3).