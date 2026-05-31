PS da portazo a megarreforma en el Senado: Hay consenso desde el PC hasta la DC para rechazar

El Partido Socialista (PS) le dio un portazo legislativo a la megarreforma del Gobierno y aseguró que existe "un amplio consenso" desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC) para rechazar la idea de legislar la iniciativa en el Senado, que se discutirá el próximo 3 de junio en la Comisión de Hacienda.

El debate de la iniciativa estrella del Ejecutivo se intensificó tras el último Informe de Finanzas Públicas, que proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 2,1% para 2026, lejos del 4% prometido en la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Si bien desde el oficialismo han reiterado contar con el respaldo necesario en la Cámara Alta, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, descartó que existan votos en la oposición para aprobar la idea de legislar el proyecto misceláneo.

"Yo no he escuchado a ningún senador de la DC señalar que está abierto a discutir o a cambiar su voto respecto de la votación en general. El proyecto tiene una transversalidad y una unidad a la que el Gobierno nos ha llevado, porque es malo. Es malo para Chile y en eso existe un amplio consenso desde la DC al PC", aseguró la timonel socialista.

"Todos vamos a votar en contra de esta idea de legislar. Desde el Partido Socialista de Chile, esa ya es una decisión tomada", ratificó.

Oficialismo buscar "lograr un acuerdo mayoritario"

Desde el oficialismo, la senadora Paulina Núñez (RN), presidenta de la Cámara Alta, llamó "a que sea una discusión seria, responsable, de ideas más que de ideologías, y que salgamos a lograr un acuerdo mayoritario. Estoy segura de que tenemos esos 26 votos necesarios para poder aprobar el proyecto en general, pero vamos a trabajar para que sea un acuerdo transversal".

"Cuando uno busca construir un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es recoger de buena manera, escuchar y propiciar ese diálogo. Eso es lo que veo que en el Senado se está produciendo y, sin duda, se va a ir produciendo desde el Ejecutivo. Nos hemos reunido y conversado con el ministro (Jorge) Quiroz, que es quien va a conducir desde el Gobierno la discusión de este proyecto", complementó la parlamentaria.

Posibles ajustes al proyecto

El debate también está marcado por posibles modificaciones en la invariabilidad tributaria, donde el Gobierno evalúa reducir el plazo de 25 años propuesto inicialmente para incentivar la inversión.

El proyecto deberá ser revisado por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente antes de su discusión en la Sala del Senado.