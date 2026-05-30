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Tópicos: Magazine | Televisión

Cancelan nuevo programa de farándula a días de salir al aire

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Modo Cahuín", que lidera Daniella Campos, iba a debutar este lunes en Zona Latina y se cayó por desacuerdos económicos.

Cancelan nuevo programa de farándula a días de salir al aire
 Modo Cahuín

La exMiss Chile encabeza el webshow junto a Luis Sandoval, Claudia Schmitd y Camila Nash.
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Un nuevo programa de farándula que iba a debutar este lunes en Zona Latina fue cancelado a tan solo tres días de salir al aire por la señal privada.

La decisión impactó a "Modo Cahuín", el webshow encabezado desde marzo por Daniella Campos junto a los panelistas Luis Sandoval, Claudia Schmitd y Camila Nash, que iba a saltar del mundo digital a la televisión como gran estreno de junio del canal.

El espacio liderado por la exMiss Chile tenía programado su debut en horario prime, a las 21:00 horas de este lunes 1 de junio, moviendo de su horario estelar a "Zona de Estrellas", el programa de farándula emblema de la señal.

Pese a que la modificación de la parrilla programática fue anunciada en pantalla, desde Glamorama informaron que "Modo Cahuín" se cayó completamente durante la tarde de este viernes, con el canal tomando la decisión de no seguir adelante con el lanzamiento.

De forma extraoficial, se apunta a un desacuerdo en materia económica y, por ahora, no hay planes de retomar el proyecto en Zona Latina.

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