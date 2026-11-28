San Marcos de Arica avanzó a semifinales de la liguilla del Ascenso luego de igualar 1-1 con Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo, resultado que le permitió cerrar la llave con un marcador global de 3-1.

El conjunto dirigido por Miguel Ponce salió en busca de revertir la derrota por 2-0 sufrida en la ida, pero se encontró con una sólida actuación del portero Benjamín Tapia. Incluso, a los 66 minutos, los locales celebraron una conquista de Matías Fredes que fue invalidada por posición de adelanto.

Los nortinos encontraron la apertura de la cuenta mediante Gonzalo Reyes (74'), quien aprovechó un contragolpe para batir con un remate cruzado al portero Juan Pablo Zozaya, mientras que Ignacio Serpa (85') decretó la igualdad definitiva con un cabezazo.

De esta manera, San Marcos de Arica enfrentará a Deportes Antofagasta en semifinales, en una llave que comenzará a mediados de semana en el Estadio "Carlos Dittborn", en horario por confirmar.