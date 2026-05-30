Ascenso: Santiago Wanderers igualó ante Unión Española y puso en jaque su liderato
El elenco caturro vino de atrás para empatar al cuadro hispano.
El elenco caturro vino de atrás para empatar al cuadro hispano.
En un intenso partido, Santiago Wanderers igualó 2-2 ante Unión Española en duelo válido por la fecha 14 de la Liga de Ascenso y puso en jaque su liderato en la división de plata.
El elenco caturro vino desde atrás luego de un inspirado comienzo del elenco hispano, que llegó a ponerse 0-2 gracias a un doblete de Andrés Vilches (38' y 45+1').
Pero solo un minuto después, el uruguayo Marcos Camarda logró descontar.
En el segundo tiempo, el elenco hispano retrocedió sus líneas y el cuadro dueño de casa se fue con todo en busca del empate, el cual llegó sobre el final cuando el mismo Camarda apareció a los 87' para sellar la paridad.
Con este resultado, Wanderers llegó a los 26 puntos, pero quedó a merced de lo que puedan hacer Cobreloa y San Marcos de Arica, que tienen 25 unidades.
El equipo hispano, en tanto, quedó sexto con 21 puntos.
En otro partido de la jornada, Deportes Recoleta y San Luis de Quillota igualaron sin goles para mantenerse en la medianía de la tabla.