Ascenso: Santiago Wanderers igualó ante Unión Española y puso en jaque su liderato

En un intenso partido, Santiago Wanderers igualó 2-2 ante Unión Española en duelo válido por la fecha 14 de la Liga de Ascenso y puso en jaque su liderato en la división de plata.

El elenco caturro vino desde atrás luego de un inspirado comienzo del elenco hispano, que llegó a ponerse 0-2 gracias a un doblete de Andrés Vilches (38' y 45+1').

Pero solo un minuto después, el uruguayo Marcos Camarda logró descontar.

En el segundo tiempo, el elenco hispano retrocedió sus líneas y el cuadro dueño de casa se fue con todo en busca del empate, el cual llegó sobre el final cuando el mismo Camarda apareció a los 87' para sellar la paridad.

Con este resultado, Wanderers llegó a los 26 puntos, pero quedó a merced de lo que puedan hacer Cobreloa y San Marcos de Arica, que tienen 25 unidades.

El equipo hispano, en tanto, quedó sexto con 21 puntos.

En otro partido de la jornada, Deportes Recoleta y San Luis de Quillota igualaron sin goles para mantenerse en la medianía de la tabla.