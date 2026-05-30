Cuenta Pública: Oficialismo anticipa "señal de esperanza" y oposición espera autocrítica de Kast

Ad portas de la primera Cuenta Pública que encabezará el Presidente José Antonio Kast al mediodía de este lunes en el Salón de Honor del Congreso, desde el oficialismo anticiparon una "señal de esperanza" para el país, mientras la oposición espera una profunda "autocrítica" por la gestión del Ejecutivo.

En la instancia, con la que el Ejecutivo buscará dar término a su etapa de instalación, se espera que el Mandatario anuncie 25 proyectos de ley en materia de seguridad, entre los que destacan sanciones contra rayados al mobiliario público y un plan para fortalecer la dotación de Carabineros.

La instancia también incluiría definiciones claves en otras carteras. En educación se espera una eventual confirmación del fin del Sistema de Admisión Escolar (SAE), mientras que en economía se presentarían medidas para destrabar inversiones y una nueva fórmula para la Sala Cuna Universal.

Asimismo, se adelantó que el discurso no contempla ningún tipo de anuncio sobre indultos.

Oficialismo anticipa "señal de esperanza"

Desde el oficialismo, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) espera que "esta primera Cuenta Pública marque un rumbo claro para Chile. Los chilenos quieren resultados en seguridad, control de la inmigración ilegal, trabajo y crecimiento económico".

"Confío en que el Presidente José Antonio Kast dará una señal de esperanza, orden y futuro, mostrando que este Gobierno está enfocado en resolver los problemas reales de la familia chilena", enfatizó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) aseguró que el Presidente Kast "va a marcar un punto de inflexión hacia un discurso de consolidación de esta primera etapa del Gobierno".

"En ese sentido, además de la emergencia en materia de seguridad, migración y economía, vamos a complementar con emergencia niñez, con emergencia natalidad y con las emergencias sociales que Chile tiene que enfrentar en salud, educación y vivienda", puntualizó.

El legislador de Chile Vamos adelantó "un discurso integral dirigido especialmente a la clase media y a los sectores populares que necesitan esperanza y necesitan un gobierno que ponga orden y eficacia en la gestión gubernamental".

Oposición pide que Kast "asuma una autocrítica"

Desde la oposición, la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista (PC), emplazó al Mandatario para que "el Gobierno se haga cargo de sus errores y reconozca que no ha sido parte de su agenda el ponerse a trabajar en materia de seguridad".

"Lo digo a propósito del plan de seguridad que hasta hoy no conocemos, y también que el mismo Presidente de la República asuma una autocrítica de por qué su Gobierno ha estado en constante inestabilidad", fustigó.

En una línea similar, el diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó que el Ejecutivo "le subió el costo de vida a las familias con el 'bencinazo', improvisó en seguridad y ahora insiste con una ley de los súper ricos que puede terminar en más deuda fiscal y recortes sociales".

"Esperamos una autocrítica real del Presidente en su Cuenta Pública", subrayó.