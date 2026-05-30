Ascenso: Unión San Felipe se llevó una agónica victoria ante Deportes Puerto Montt

Unión San Felipe consiguió un triunfo vital tras vencer agónicamente por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Municipal de San Felipe, durante la jornada 14 en la Liga de Ascenso.

Pese a que el duelo parecía destinado al empate sin goles en el Valle del Aconcagua, el "Uní-Uní" aprovechó la última jugada del compromiso y Luis García (90+6') clavó un zurdazo tras un lateral.

Con este resultado, el cuadro local logró tomar un respiro en la tabla al ubicarse en la duodécima posición con 15 puntos.

En tanto, el "delfín" cayó al quinto lugar con 22 unidades, quedando a cuatro puntos de distancia del líder Santiago Wanderers.