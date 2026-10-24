Así queda la tabla del Ascenso si se confirman desafiliaciones

Las posibles sanciones del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica provocarían un vuelco absoluto en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso.

De concretarse la desafiliación de ambas instituciones, el artículo 87 de las bases del torneo estipula que todos sus partidos disputados o pendientes pasarán a computarse como derrotas por 3-0 frente a sus respectivos rivales.

Bajo este panorama, así queda la tabla a falta de dos jornadas: