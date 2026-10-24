Timonel republicano se disculpa con la UDI y Hernán Larraín

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó sus disculpas a la UDI y al exministro de Justicia Hernán Larraín Fernández luego de haberle enrostrado a éste su antigüa cercanía con el pederasta Paul Schäfer, en medio de las críticas al Gobierno por la rebaja de condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores.

La polémica comenzó el viernes, cuando el exministro posteó un comunicado en X. Allí, defendía que cuando se excluyó por ley en 2022 -mientras era titular de Justicia- como beneficiarios a los condenados por los delitos mencionados, en el debate legislativo previo "quedó claro" la inaplicación de su irretroactividad, pues una reducción de sentencia se trata "de un beneficio carcelario y no de una norma de naturaleza penal".

Ante ello, Squella arremetió contra el otrora senador gremialista en la misma red social: "Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees Hernán?", posteó.

El diputado y presidente de la UDI, Gustavo Ramírez, calificó de "injuriosas" e "inaceptables" las palabras del senador republicano, mientras que el senador Evópoli Luciano Cruz-Coke también reaccionó: "Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá... así no se necesita oposición".

Squella se disculpa y Hoffmann reprocha: "No está a la altura de su cargo"

Si bien Squella volvió a contestar y apuntó contra "quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona (el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat) como promotora de beneficios a los peores criminarles que pueden haber", esta jornada telefoneó a Ramírez y le pidió disculpas.

"He recibido una llamada del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en el que se ha disculpado por su publicación. Además, me ha dicho que se comunicará personalmente con el exsenador Hernán Larraín, para ofrecer sus disculpas", informó el timonel UDI.

"Agradezco sinceramente el gesto y reitero nuestro compromiso para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado", agregó.

Sin embargo, la vicepresidenta de la UDI María José Hoffmann reprochó la actitud de Squella: "Le está causando un profundo daño al Gobierno; ya es casi un patrón de conducta. Su tweet arrebatado es injurioso e irresponsable".

"Sus palabras solo reflejan una profunda e insana desconfianza hacia sus socios leales. No está a la altura de su rol", aseveró.