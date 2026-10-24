Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Así queda la tabla del Ascenso si se confirman desafiliaciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A falta de dos jornadas, este es el panorama actual de la categoría.

Así queda la tabla del Ascenso si se confirman desafiliaciones
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las posibles sanciones del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica provocarían un vuelco absoluto en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso.

De concretarse la desafiliación de ambas instituciones, el artículo 87 de las bases del torneo estipula que todos sus partidos disputados o pendientes pasarán a computarse como derrotas por 3-0 frente a sus respectivos rivales.

Bajo este panorama, así queda la tabla a falta de dos jornadas:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Cobreloa 28 56 +29 Ascenso
2 Magallanes 28 54 +18 Semifinales liguilla
3 Antofagasta 28 53 +32 Liguilla
4 Santiago Wanderers 28 53 +25 Liguilla
5 San Luis 28 53 +18 Liguilla
6 Recoleta 28 50 +13 Liguilla
7 Copiapó 28 49 +16 Liguilla
8 Unión Española 28 42 +9 Liguilla
9 Iquique 28 41 +14 -
10 Temuco 28 39 +12 -
11 Curicó Unido 28 36 0 -
12 Santa Cruz 28 33 +1 -
13 Rangers 28 27 -6 -
14 Unión San Felipe 28 25 -25 -
15 Puerto Montt 28 0 -84      
16 San Marcos de Arica 28 0 -84       
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada