La Liguilla del Ascenso 2026 definió este sábado sus cruces de semifinales tras la clasificación de San Marcos de Arica, que se sumó a Deportes Antofagasta, Deportes Recoleta y San Luis de Quillota en la lucha por el segundo boleto a Primera División, luego de la consagración de Cobreloa como campeón.

San Luis, que accedió directamente a semifinales tras perder ante Cobreloa en la definición por el título, enfrentará a Deportes Recoleta, debido a que las bases del campeonato establecen que el segundo de la fase regular debe medirse con el clasificado de peor ubicación en la tabla de posiciones, condición que corresponde a los metropolitanos (séptimos).

Así, Deportes Antofagasta (tercero) y San Marcos de Arica (sexto) animarán la otra llave.

Ambas series se disputarán en partidos de ida y vuelta, con los equipos mejor ubicados en la tabla cerrando como locales. En caso de igualdad en puntaje y diferencia de goles, los finalistas se definirán mediante lanzamientos penales.

Semifinales de la liguilla del Ascenso (partidos de ida)