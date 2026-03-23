Cobreloa empató con Magallanes y desaprovechó opción de ser líder en el Ascenso

Cobreloa empató 1-1 con Magallanes este lunes en Calama, en el cierre de la quinta fecha de la Liga de Ascenso, y desaprovechó la opción de tomar el liderato en la tabla de posiciones.

El cuadro loíno, local en el Zorros del Desierto, estuvo complicado gran parte del encuentro, ya que Alvaro Delgado fue expulsado con roja directa por una fuerte patada en el rostro a Gamalier Guzmán, quien tuvo que ser reemplazado por el impacto que recibió.

Pese a tener un hombre menos, Cobreloa fue el primero en adelantarse en el marcador, con un cabezazo certero de Gustavo Gotti (33').

Sin embargo, en la segunda parte Magallanes aprovechó las licencias defensivas del equipo nortino y con un remate de cabeza de Jeremías James firmó el empate 1-1 (86').

Con el resultado, Cobreloa quedó tercero en la tabla, con 11 puntos, por debajo de Puerto Montt y Recoleta, ambos con 12; Magallanes, en cambio, está quinto, con ocho unidades.

En la próxima fecha, Magallanes recibirá a Rangers en San Bernardo y Cobreloa volverá a ser local en Calama, ante Unión San Felipe.