Cobreloa superó a Deportes Temuco en el cierre y se escapó en la cima del Ascenso

Cobreloa tuvo que esperar nuevamente hasta los descuentos para vencer por 0-1 en su visita a Deportes Temuco en el Estadio "Germán Becker" por la aplazada fecha 16 de la Liga de Ascenso, afianzándose en la cima tras la caída de Santiago Wanderers ante Recoleta.

Con el incentivo de aprovechar la caída de su más cercano perseguidor, la escuadra adiestrada por Mario Salas tuvo un movido donde el local vio un gol anulado a Diego Sánchez por fuera de juego (9') y luego el juez Mario Salvo debió retirarse lesionado para ceder su lugar a Claudio Díaz (24').

Con gran actuación de Yerko Urra en el pórtico del elenco "pije" la paridad de sostuvo hasta el final del pleito, instancia en la que Gustavo Gotti desvió un centro en el área chica y anotó la única cifra del cotejo (90+4').

Aunque la conquista tardó en ser ratificada, el gol subió al marcador y le dio a los "loínos" los 48 puntos en la cima de la tabla antes de visitar a Coquimbo Unido por la Copa Chile el 7 de octubre a las 19:00 horas, duelo previo a su choque con Deportes Copiapó el 11 de dicho mes.

En tanto, los pupilos de Arturo Sanhueza quedaron con 32 unidades en el undécimo lugar y recibirán a Deportes Santa Cruz buscando lavar heridas el 10 de octubre a las 17:30.