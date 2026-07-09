Consejo de Presidentes aprobó el VAR para la Liga de Ascenso

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó de forma unánime la implementación del VAR en la Liga de Ascenso, con el fin de fortalecer el desarrollo del torneo durante la segunda rueda.

De acuerdo a un comunicado, este VAR será remoto y "permitirá iniciar la operación del vídeo arbitraje desde una infraestructura especialmente diseñada para responder a las exigencias técnicas de este sistema, reforzando los estándares de seguridad, estabilidad y continuidad operativa durante los encuentros".

"Esta modalidad mantiene los mismos protocolos de comunicación y las especificaciones técnicas utilizadas en la operación del VAR, garantizando un funcionamiento eficiente y confiable durante el desarrollo de los partidos", precisó la ANFP.

Roberto Tobar, jefe de la comisión de árbitros de la ANFP, también valoró la implementación del VAR remoto.

"Para nosotros, como Comisión de arbitraje y como fútbol chileno en general, tener la implementación del VAR en la Liga de Ascenso es un hito muy importante. Ya tenemos la experiencia de haber implementado el VAR Centralizado en diversos partidos de la Liga de Primera y también en el Ascenso, por lo que ya estamos en condiciones de dar este paso importante", señaló Tobar.

Finalmente, Tobar remarcó que "en Sudamérica, seremos una de las asociaciones que contamos con VAR en las dos divisiones más importantes de nuestro fútbol".

"Eso también es un aliciente de seguir mejorando, de seguir nivelando lo más alto posible en pos del desarrollo de nuestro fútbol profesional chileno", concluyó Tobar.

La segunda rueda de la Liga de Ascenso arrancará la próxima semana, desde el 18 de julio, con el inicio de la fecha 16.