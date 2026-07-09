Coordinador Eléctrico advierte riesgo de déficit energético en julio y agosto

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) alertó sobre la posibilidad real de enfrentar un déficit de abastecimiento durante julio y agosto de 2026, debido a la salida de centrales clave y una logística crítica de combustibles.

Esta conclusión surge tras un análisis de seguridad solicitado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el que se evaluaron escenarios de alta exigencia para la infraestructura del país.

El informe técnico detalla que la combinación de una hidrología seca, la salida de servicio programada de centrales clave como Santa María, Nueva Ventanas y Campiche, y problemas en las líneas de transporte de alta tensión, han puesto al sistema en una posición de vulnerabilidad.

Bajo estas condiciones, se prevé que el faltante de energía podría alcanzar los 305 GWh en julio y escalar hasta los 566 GWh en agosto.

Crisis logística y aumento del consumo

Según consignó Emol este jueves, uno de los puntos más críticos señalados por el CEN es la presión sobre la cadena de suministros de combustibles fósiles, necesarios para suplir la falta de generación hídrica.

"En los casos 6 y 8 se verifica máxima exigencia de la cadena logística de abastecimiento de combustible para generación eléctrica, pudiendo generar quiebres de stock en centrales del SEN", advirtió el documento.

Pese a los pronósticos de precipitaciones en el sur, el aporte hídrico resultaría insuficiente ante la magnitud del problema. (FOTO: ATON)

Esta "estrechez" se explica por una explosión en la demanda de recursos energéticos en un periodo muy breve.

Según grafica el organismo, "durante junio de 2026, el consumo promedio móvil de 7 días está en torno a 1.000 m3/día y, durante los primeros días de julio, el consumo estaría en torno a 6.000 m3/día en promedio, lo que da cuenta del estado de estrechez del SEN".

Dependencia del gas extranjero

Para mitigar el riesgo de apagones o quiebres de stock, el Coordinador determinó que es indispensable asegurar volúmenes significativos de hidrocarburos.

Se estimó que se requieren "al menos 30 MMm3 de GNL y/o GN importado desde Argentina" durante el mes de julio, cifra que debería elevarse a "al menos 50 MMm3" para agosto, distribuidos estratégicamente entre las zonas centro y norte del país.

En respuesta a esta urgencia, el organismo impulsa un proceso que "ha facilitado la incorporación oportuna en la operación del SEN de nuevas adquisiciones de gas natural de las empresas generadoras".

Asimismo, se instruyó un reporte diario sobre las reservas de diésel y se gestiona el uso de la reserva de emergencia del Lago Laja.

Autoridades ordenaron el monitoreo constante de reservas estratégicas situadas en el Maule y Biobío. (FOTO: ATON)

Lluvias insuficientes

A pesar de que los pronósticos meteorológicos anticipan sistemas frontales que beneficiarán a las cuencas del Maule y el Biobío, el Coordinador advirtió que no se debe caer en un exceso de optimismo.

Si bien se espera un aporte extra de 250 GWh por lluvias, el informe precisa de forma categórica que "esta energía no permitiría eliminar completamente los déficits identificados en el presente estudio".

La situación se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades y empresas coordinadas ajustan sus planes operativos para evitar que la estrechez logística se traduzca en cortes de suministro para la población.