De infarto: Cobreloa y San Luis comparten el liderato y el Ascenso se definirá en la última fecha

La Liga de Ascenso quedó totalmente abierta de cara a su jornada final, tras una infartante serie de resultados en simultáneo este sábado que dejaron a Cobreloa y San Luis compartiendo el primer lugar.

Independiente de los casos pendientes ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP que pueden cambiar el panorama, los "zorros del desierto" y los "canarios" están empatados a 54 puntos.

San Luis rescató una agónico 1-1 ante Deportes Recoleta, justo cuando Cobreloa había marcado el 1-0 final en su visita a Rangers de Talca.

El equipo quillotano de Humberto Suazo comenzó con la temprana expulsión de Ignacio Meza por llamado del VAR antes de los 10 minutos de juego. A los 41', una grave desconcentración defensiva permitió a Germán Estigarribia poner la única cifra "textilera".

Mientras tanto en el Maule, Cobreloa no podía golpear en una reñida pelea con Rangers, que mantiene viva hasta el final la opción de evitar el descenso.

Recoleta también terminó 10 jugadores por la tarjeta roba de Roberto Riveros a los 68'. Con el duelo en igualdad de condiciones ambos elencos estuvieron cerca de anotar, en un cierre electrizante tanto para hinchas como para los espectadores neutrales.

Los goles llegaron en el tiempo agregado: Gustavo Gotti marcó el gol del triunfo para Cobreloa a los 90+3', pero pocos segundos después Luis Madrigal puso el empate de San Luis ante Recoleta.

En la última jornada los "canarios" visitarán a San Marcos de Arica el sábado 31 de octubre a las 17:30 horas; en paralelo los loínos recibirán a Deportes Puerto Montt.

Cabe recordar que si hay empate al cierre del campeonato, no corre la diferencia de gol: Habrá partido de definición.

La zona baja: Rangers y Santa Cruz jugarán una verdadera final, con San Felipe como tercer actor

Esta jornada también se disputaron partidos decisivos en la parte baja de la tabla, con Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz jugándose la permanencia hasta el final.

La mencionada caída con Cobreloa dejó a los talquinos en el fondo con 21 puntos, pero San Felipe está con 23 tras caer ante Deportes Puerto Montt y Santa Cruz quedó con 24 luego de su igualdad frente a Copiapó.

En el Chinquihue los "Delfines" mantuvieron vivas sus opciones de liguilla con los goles de Luciano Vázquez (17') y Maximiliano Riveros (41'). Aunque Cristián Suárez descontó (49') y Ariel Morales se fue expulsado, aquello no fue suficiente para el conjunto aconcagüino.

Santa Cruz, por su parte, empezó ganando en el "Luis Valenzuela Hermosilla" con gol de Gino Alucema (33'), pero Copiapó empató gracias a Francisco Espoz (70').

El fixture terminó dando una verdadera final en la última fecha, con Santa Cruz recibiendo a Rangers el sábado 31 de octubre a las 12:30 horas. A la par, San Felipe jugará de local ante Unión Española.