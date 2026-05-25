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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Copiapó frenó el alza de Unión Española en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro nortino se impuso en el cierre de la fecha 13.

Deportes Copiapó frenó el alza de Unión Española en el Ascenso
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Deportes Copiapó frenó el alza de Unión Española con un triunfo por 3-1 este lunes en el Estadio "Luis Valenzuela", en el cierre de la fecha 13 de la Liga de Ascenso.

El cuadro dirigido por Ronald Fuentes venía con una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero fue sorprendido por el conjunto nortino, que dominó el marcador en la primera parte.

En la media hora de juego, Copiapó se adelantó con un doblete de Francisco Espoz (4' y 30'), aunque los hispanos intentaron reaccionar, con el descuento de Andrés Vilches (36').

No obstante, el "León de Atacama" evitó todo intento de remontada solo dos minutos después, con el tercer gol, obra de Lautaro Palacios (36').

Con el resultado, Unión Española perdió terreno y se estancó en el séptimo lugar, con 20 puntos, a cinco del trío de líderes (Santiago Wanderers, Cobreloa y San Marcos de Arica); Copiapó, en tanto, está undécimo, con 18 positivos.

En la próxima fecha de la Liga de Ascenso, Copiapó visitará a Deportes Santa Cruz y Unión Española hará lo propio ante el puntero Santiago Wanderers.

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