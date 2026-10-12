Deportes Iquique celebró y agudizó la crisis de Unión Española en la Liga de Ascenso

Deportes Iquique se impuso por 1-0 ante Unión Española este lunes en el Tierra de Campeones y estiró la crisis del cuadro hispano, que lleva seis partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Ascenso.

Como locales hicieron sentir que tenían más armas ofensivas que los hispanos, y a los 19' luego de un pase profundo, César González asistió a Agustín Venezia, que anotó sin mayores complicaciones en la portería de Julio Fierro.

Unión Española, tal cual ha sido en los últimos partidos, no tuvo poder de finiquito y fue incapaz de revertir el marcador.

El resultado dejó al equipo de Ronald Fuentes en el noveno puesto con 36 puntos, a tres de San Marcos de Arica, que ocupa el último cupo a la zona de liguilla.

Iquique, por su lado, tiene 34 positivos en el undécimo puesto, y depende de un milagro en las tres fechas que faltan para meterse en esta pelea.

En la próxima fecha, Unión Española enfrentará a un rival directo, Deportes Copiapó, que tiene 40 puntos en el séptimo lugar; e Iquique visitará a Curicó Unido.