Deportes Iquique celebró y agudizó la crisis de Unión Española en la Liga de Ascenso
El cuadro nortino se impuso en el Tierra de Campeones ante un equipo que lleva seis partidos sin ganar.
El cuadro nortino se impuso en el Tierra de Campeones ante un equipo que lleva seis partidos sin ganar.
Deportes Iquique se impuso por 1-0 ante Unión Española este lunes en el Tierra de Campeones y estiró la crisis del cuadro hispano, que lleva seis partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Ascenso.
Como locales hicieron sentir que tenían más armas ofensivas que los hispanos, y a los 19' luego de un pase profundo, César González asistió a Agustín Venezia, que anotó sin mayores complicaciones en la portería de Julio Fierro.
Unión Española, tal cual ha sido en los últimos partidos, no tuvo poder de finiquito y fue incapaz de revertir el marcador.
El resultado dejó al equipo de Ronald Fuentes en el noveno puesto con 36 puntos, a tres de San Marcos de Arica, que ocupa el último cupo a la zona de liguilla.
Iquique, por su lado, tiene 34 positivos en el undécimo puesto, y depende de un milagro en las tres fechas que faltan para meterse en esta pelea.
En la próxima fecha, Unión Española enfrentará a un rival directo, Deportes Copiapó, que tiene 40 puntos en el séptimo lugar; e Iquique visitará a Curicó Unido.