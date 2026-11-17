En la antesala por el partido único para definir al campeón en la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis, el diputado por la Región de Antofagasta Sebastián Videla anunció que oficiará al Sernac ante el desmedido incremento en los precios de los pasajes de avión hacia Santiago.

"Desde que se supo el partido definitivo entre Cobreloa y San Luis en Santiago, comenzaron a subir rápidamente el precio de los pasajes en avión. Pasajes que costaban 120 mil pesos ahora están costando hasta 600 mil pesos y estamos hablando de todas las aerolíneas", emplazó a través de sus redes sociales.

Seguido a ello, Videla precisó: "Si se están incumpliendo, que puedan haber compensaciones a los usuarios que han comprado estos pasajes altísimos. Ya tuvimos que soportar muchas personas que viven en el norte con un partido definitorio que no es en un lugar neutro".

Finalmente, el diputado convocó a sus pares en el Congreso a intervenir: "Esto es inaceptable e invito a los demás colegas también a ver esta situación que puede repetirse considerablemente y es inaceptable con los usuarios".

Cobreloa y San Luis de Quillota disputarán el sábado 21 de noviembre la final de la Liga de Ascenso, a partir de las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Santa Laura, en Santiago, luego de terminar igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos tras la última fecha.