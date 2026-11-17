La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, aseguró que siempre ha sentido el respaldo del Presidente José Antonio Kast, después de que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, cuestionara el funcionamiento de su cartera y los resultados de las gestiones para superar sus conflictos internos.

Arenas abordó la noche del lunes, en una entrevista con CNN Chile, los roces entre Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi. El portavoz afirmó que la intervención del Segundo Piso para resolver estas diferencias "no ha funcionado como esperábamos".

"Hemos tratado de ayudar comunicacionalmente, han ido personas del Segundo Piso, pero no es el funcionamiento que esperamos. El Presidente ha hecho su evaluación, sabe perfectamente lo que está pasando, y es un ministerio que tiene que mejorar en esta primera gran evaluación que se haga del funcionamiento del Gobierno", sostuvo.

Sus declaraciones se sumaron a las del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien anunció que se reunirá con Lincolao tras su regreso a Chile para abordar la crisis de la cartera.

De acuerdo con La Segunda, los dichos de Arenas generaron molestia en el entorno de la ministra, desde donde también cuestionaron que no la defendiera frente a las críticas de uno de los panelistas.

"Descalificaron a una ministra mujer y no dijo nada, cuando su labor es cuidar a las autoridades", señalaron partidarios de Lincolao citados por el vespertino.

Lincolao defiende su gestión

En medio de su regreso a Chile, tras formalizar un acuerdo con OpenAI, Lincolao aseguró a La Segunda que siempre ha "sentido el respaldo del Presidente en el trabajo que se está realizando junto a otras autoridades para enfrentar los desafíos del país".

"He estado completamente disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión. Me he mantenido al margen de las polémicas, porque mi atención está puesta en lo que realmente importa: el acuerdo histórico con OpenAI", afirmó.

La ministra también valoró "las oportunidades que estamos abriendo para 185 startups chilenas junto a ElevenLabs y la firma de la Declaración de Kioto, que posiciona a Chile en las conversaciones internacionales sobre el futuro de la ciencia y tecnología".

"Eso es lo que espera la ciudadanía: que abramos puertas, generemos oportunidades y pongamos a nuestro país en condiciones de ser parte activa de esta transformación tecnológica", añadió.

Lea también: Exsubsecretaria de Ciencia cuestiona acuerdo del Gobierno con OpenAI

Respaldos y cuestionamientos en el oficialismo

Según el mismo medio, Lincolao ha recibido respaldos de parlamentarios oficialistas, mientras que en Renovación Nacional existen reparos a los conflictos que enfrenta su cartera.

Entre quienes han expresado su apoyo figuran el diputado republicano Felipe Ross y los senadores Rojo Edwards, independiente, y Javier Macaya, de la UDI.

En RN, las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica se han reunido con la secretaria de Estado, mientras que la directiva del partido no ha tomado posición.

El diputado Diego Schalper, en tanto, planteó que "uno aspira a que Ciencia haga noticia por sus avances y no por los conflictos".