Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|San Luis
|27
|50
|+13
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|27
|48
|+16
|Semifinales liguilla
|3
|Magallanes
|27
|46
|+5
|Liguilla
|4
|D. Antofagasta
|27
|44
|+21
|Liguilla
|5
|S. Wanderers
|27
|44
|+12
|Liguilla
|6
|D. Recoleta
|27
|41
|+3
|Liguilla
|7
|D. Copiapó
|27
|40
|+2
|Liguilla
|8
|San Marcos de Arica
|27
|39
|+6
|Liguilla
|9
|Unión Española
|26
|36
|-2
|-
|10
|D. Temuco
|27
|35
|+5
|-
|11
|D. Puerto Montt
|27
|34
|-9
|-
|12
|D. Iquique
|26
|31
|+5
|-
|13
|Curicó Unido
|27
|27
|-16
|-
|14
|D. Santa Cruz
|27
|22
|-14
|-
|15
|U. San Felipe
|26
|22
|-28
|-
|16
|Rangers
|27
|18
|-19
|Descenso