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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa detalles en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026
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Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026
Fecha 27 en desarrollo
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 San Luis 27 50 +13 Ascenso
2 Cobreloa 27 48 +16 Semifinales liguilla
3 Magallanes 27 46 +5 Liguilla
4 D. Antofagasta 27 44 +21 Liguilla
5 S. Wanderers 27 44 +12 Liguilla
6 D. Recoleta 27 41 +3 Liguilla
7 D. Copiapó 27 40 +2 Liguilla
8 San Marcos de Arica 27 39 +6 Liguilla
9 Unión Española 26 36 -2 -
10 D. Temuco 27 35 +5 -
11 D. Puerto Montt 27 34 -9 -
12 D. Iquique 26 31 +5 -
13 Curicó Unido 27 27 -16 -
14 D. Santa Cruz 27 22 -14 -
15 U. San Felipe 26 22 -28 -
16 Rangers 27 18 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: La fecha 27 termina este 12 de octubre

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