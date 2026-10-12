Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
¡La antepenúltima! La programación de la fecha 28 de la Liga de Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
La Liga de Ascenso entra en la recta final de su fase regular, con el desarrollo de la fecha 28, la antepenúltima del torneo.
El nuevo líder, San Luis, tendrá un duro desafío ante Magallanes en San Bernardo, mientras que el escolta Cobreloa intentará mantener la presión cuando reciba a Recoleta.
Revisa la programación de la antepenúltima fecha del Ascenso: