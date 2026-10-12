¡La antepenúltima! La programación de la fecha 28 de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso entra en la recta final de su fase regular, con el desarrollo de la fecha 28, la antepenúltima del torneo.

El nuevo líder, San Luis, tendrá un duro desafío ante Magallanes en San Bernardo, mientras que el escolta Cobreloa intentará mantener la presión cuando reciba a Recoleta.

Revisa la programación de la antepenúltima fecha del Ascenso:

Viernes 16 de octubre

Santiago Wanderers vs. Rangers de Talca. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Sábado 17 de octubre

Magallanes vs. San Luis. 12:30 horas . Estadio Municipal de San Bernardo

. Estadio Municipal de San Bernardo Cobreloa vs. Deportes Recoleta. 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto

Domingo 18 de octubre

Unión San Felipe vs. Deportes Temuco. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe

Estadio Municipal de San Felipe San Marcos de Arica vs. Deportes Puerto Montt. 15:00 hora s. Estadio "Carlos Dittborn"

s. Estadio "Carlos Dittborn" Deportes Santa Cruz vs. Deportes Antofagasta. 17:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Lunes 19 de octubre