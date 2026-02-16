La programación de la primera fecha de la Liga de Ascenso
Este fin de semana arranca la Primera B.
Este fin de semana arranca la Liga de Ascenso en el fútbol chileno, con el encuentro que sostendrán el viernes 20 de febrero San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz en el "Carlos Dittborn" desde las 20:00 horas.
El sábado hay tres encuentros agendados: Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta, U. Española vs. San Luis y Deportes Iquique ante Unión San Felipe.
El domingo se jugará el Rangers vs. Antofagasta y Deportes Puerto Montt vs. Copiapó, mientras que el lunes cerrarán las acciones Cobreloa ante Temuco y Curicó frente a Magallanes.
Viernes 20 de febrero
- San Marcos de Arica vs. Santa Cruz, 20:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".
Sábado 21 de febrero
- Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa.
- Unión Española vs. San Luis, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.
- Deportes Iquique vs. Unión San Felipe, 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.
Domingo 22 de febrero
- Rangers vs. Deportes Antofagasta, 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.
- Deportes Puerto Montt vs. Deportes Copiapó, 20:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.
Lunes 23 de febrero
- Cobreloa vs. Deportes Temuco, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.
- Curicó Unido vs. Magallanes, 20:30 horas. Estadio "Jorge Silva".