Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la segunda fecha en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La acción parte este viernes.

La programación de la segunda fecha en la Liga de Ascenso
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la programación para la segunda fecha de la Liga de Ascenso. La acción comenzará este viernes 27 de febrero con dos encuentros. A las 18:00 horas, Deportes Recoleta recibirá a Unión Española en el Estadio Municipal "Leonel Sánchez". Más tarde, a las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz se medirá ante Cobreloa en el Estadio "Joaquín Muñoz".

El sábado 28 de febrero, el fútbol continuará con Unión San Felipe enfrentando a Santiago Wanderers a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Luego, a las 20:30 horas, Deportes Copiapó jugará contra Rangers de Talca en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

El domingo 1 de marzo, Deportes Antofagasta chocará con Deportes Puerto Montt al mediodía en el Estadio "Calvo y Bascuñán", y Deportes Temuco cerrará la jornada dominical ante Deportes Iquique a las 20:30 horas en el Estadio "Germán Becker".

La fecha concluirá el lunes 2 de marzo con dos partidos más. A las 18:00 horas, Magallanes será local ante San Marcos de Arica en el Estadio Municipal de San Bernardo. Finalmente, a las 20:30 horas, San Luis y Curicó Unido disputarán el último encuentro de la jornada en el Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Programación fecha 2 del Ascenso

Viernes 27 de febrero

- Deportes Recoleta vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio Muncipal "Leonel Sánchez".

- Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa, 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Sábado 28 de febrero

- Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Deportes Copiapó vs. Rangers de Talca, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

Domingo 1 de marzo

- Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Deportes Temuco vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Lunes 2 de marzo

- Magallanes vs. San Marcos de Arica, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- San Luis vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".

