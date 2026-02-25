La programación de la segunda fecha en la Liga de Ascenso

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la programación para la segunda fecha de la Liga de Ascenso. La acción comenzará este viernes 27 de febrero con dos encuentros. A las 18:00 horas, Deportes Recoleta recibirá a Unión Española en el Estadio Municipal "Leonel Sánchez". Más tarde, a las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz se medirá ante Cobreloa en el Estadio "Joaquín Muñoz".

Programación fecha 2 del Ascenso

Viernes 27 de febrero

- Deportes Recoleta vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio Muncipal "Leonel Sánchez".

- Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa, 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Sábado 28 de febrero

- Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Deportes Copiapó vs. Rangers de Talca, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

Domingo 1 de marzo

- Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Deportes Temuco vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Lunes 2 de marzo

- Magallanes vs. San Marcos de Arica, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- San Luis vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".