Carabineros encontró este sábado el cuerpo de una menor de edad en el sector de Carelmapu, en la comuna de Maullín, Región de Los Lagos.

La niña mantenía una denuncia por presunta desgracia desde el viernes, por lo que su hallazgo dio inicio a diligencias investigativas y periciales para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con los antecedentes entregados, las autoridades mantendrán bajo reserva los detalles del caso, considerando que se trata de una menor y con el objetivo de resguardar el desarrollo de la investigación.