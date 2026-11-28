El senador Fidel Espinoza abrió la posibilidad de abandonar el Partido Socialista (PS), en medio de la crisis interna desatada por el denominado caso Firmas.

La controversia se originó la semana pasada, cuando el jefe del comité del Socialismo Democrático (SD) en la Cámara Alta, el senador PS Juan Luis Castro, autorizó el retiro de los permisos constitucionales de Espinoza y Ximena Órdenes (independiente-PPD), quienes se encontraban en la gira por Asia junto al Presidente José Antonio Kast.

La decisión buscaba, aparentemente, modificar los quórums durante la discusión del Presupuesto 2027 y, según los parlamentarios afectados, se realizó sin consultarles previamente.

El episodio derivó en una investigación del Ministerio Público por una eventual falsificación de instrumento público, además de diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias del Senado.

Castro asumió la responsabilidad por la maniobra, mientras que el caso profundizó las diferencias entre el PS y el PPD.

En entrevista con 24Horas, Espinoza cuestionó la forma en que se tomó la decisión de retirar sus permisos y sostuvo que "el error garrafal cometido fue no consultarnos".

Pese a las críticas, el parlamentario respaldó la continuidad de Castro al frente del comité del SD y reprochó la falta de apoyo interno.

"Cuando hay una crisis de este tipo se debe brindar la mano amiga, la del compañero, la del socialismo. A mí, hace tres meses, y a Juan Luis ahora, a la primera de cambio, lo dejaron solo. Yo creo en la política con más altura de miras", aseguró.

Asimismo, apuntó contra el Tribunal Supremo del PS por haber suspendido su militancia durante cerca de 110 días, medida que calificó de "arbitraria, injusta".

Consultado sobre una eventual salida de la colectividad, confesó: "Mi propia familia me ha instado a hacer una reflexión profunda. No digo que me vaya, pero no lo descarto".

"No tengo las garantías de que el partido actúe de la misma forma conmigo cuando deba luchar por mi reelección. Cuando un partido no te da esa garantía, debes pensar dos o 10 veces antes de tomar una decisión", advirtió.

Sin embargo, reafirmó: "Me siento socialista de toda la vida. Mi papá fue socialista, ejecutado para el golpe. Siempre lo he dicho: moriré socialista".