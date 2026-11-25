Deportes Recoleta buscará este jueves sellar su clasificación a las semifinales de la Liguilla del Ascenso, cuando visite a las 19:00 horas (22:00 GMT) en Valparaíso a un Santiago Wanderers que sueña con la remontada en el Estadio "Elías Figueroa".

El cuadro capitalino ganó por 3-1 la ida en La Pintana y espera repetir ante los porteños, tal como lo hizo en los tres partidos que ya ganó en esta temporada a los caturros.

Santiago Wanderers, por su lado, está obligado a dar vuelta el marcador ante su gente y frenar esa negativa racha con Recoleta, ya que perdió los dos partidos de la fase regular en el Ascenso y ese duelo de ida la semana pasada.

La revancha de cuartos entre Santiago Wanderers y Recoleta será arbitrada por Diego Flores; y el VAR estará a cargo de Rodrigo Carvajal.

El ganador de esta revancha entre Santiago Wanderers y Recoleta enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó.

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