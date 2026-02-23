Magallanes cerró la primera fecha del Ascenso con un triunfo sobre Curicó Unido

La jornada inaugural de la Liga de Ascenso 2026 bajó el telón este lunes con el triunfo por 2-1 de Magallanes ante Curicó Unido, como visitante en el Estadio "Jorge Silva" de San Fernando.

Pese al resultado final, fueron los "torteros" quienes comenzaron en ventaja con la anotación de Leandro Benegas al minuto 41.

Poco le duró la alegría a los maulinos, pues el "manojito de claveles" empató a los 45+4' gracias a Matías Fredes.

Finalmente, Cristóbal Jorquera puso el 2-1 "carabelero" en el inicio de la segunda etapa (47'), luego iniciar el avance y acabar por arremeter al área para meter una definición cruzada y rasante.

Así, el pelotón de líderes con estreno victorioso quedó conformado por siete equipos. Aparte de Magallanes, festejaron en el debut: Deportes Iquique, Cobreloa, Deportes Antofagasta, Unión Española, Deportes Puerto Montt y Deportes Recoleta.