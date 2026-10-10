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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Magallanes remontó ante Recoleta y sigue presionando en la parte alta del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Academia marcha de forma provisoria en el tercer lugar.

Magallanes remontó ante Recoleta y sigue presionando en la parte alta del Ascenso
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Magallanes remontó por 1-2 a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal "Lionel Sánchez" y sigue presionando en la parte alta de la Liga de Ascenso, faltando tres fechas por disputar.

Recoleta comenzó ganando con anotación de Pedro Sánchez (24'), pero la Academia lo dio vuelta con tantos de Cristóbal Jorquera (33') y un autogol de Nicolás Carvajal (79').

Con el resultado, Magallanes sumó 46 puntos, a dos del líder Cobreloa, que jugará este domingo Copiapó, y marcha provisoriamente en el tercer puesto, a la espera de lo que hará Santiago Wanderers (44) ante Curicó Unido en esta misma jornada.

Recoleta, en cambio, quedó estancado en el sexto puesto con 41 positivos.

En la antepenúltima fecha del Ascenso, Magallanes jugará un duelo clave ante San Luis, que tiene 47 puntos y es rival directo en la parte alta; y Recoleta visitará a Cobreloa.

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