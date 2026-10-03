Magallanes se impuso a Curicó y trepó a la parte alta del Ascenso

Magallanes se hizo respetar ante Curicó Unido en el Rstadio Municipal de San Bernardo con un triunfo de 1-0 para trepar hasta la parte alta de la Liga de Ascenso, que inicia su pendiente fecha 16.

En la primera etapa el conjunto "tortero" avisó con un tiro en el poste de Cristian Bustamante. Los "carabeleros" respondieron en la segunda mitad con el remate de Matías Fredes que también se estrelló en el vertical.

Finalmente, el duelo se decidió con un penal cometido por el arquero Damián Tello y que Cristóbal Jorquera cambió por gol (66').

De esta manera, Magallanes firmó su segundo triunfo al hilo y llegó a los 43 puntos, dos menos respecto del líder Cobreloa, que desde las 17:30 horas enfrenta a Deportes Temuco con transmisión de Cooperativa Deportes.

Curicó Unido, en cambio, se estancó en el 13° puesto con 24 unidades, manteniéndose a seis del descenso.

El próximo sábado a las 12:30 horas, Magallanes visitará a Deportes Recoleta, mientras que Curicó Unido se verá las caras con el sublíder Santiago Wanderers ese mismo día a las 15:00.