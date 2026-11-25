Una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en Chile para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Nicolás Maduro, que está en prisión tras ser capturado por EE.UU. en enero de este año; y para recopilar antecedentes sobre el secuestro y posterior homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

Según informó Meganoticias, la comitiva realiza las diligencias bajo estricta reserva, por lo que no se ha dado a conocer el lugar donde se están desarrollando las entrevistas ni las identidades de quienes han prestado testimonio.

Su agenda contempla la toma de testimonios de venezolanos que salieron de su país y el chequeo de información del caso Ojeda, quien era opositor al régimen chavista y tenía la condición de refugiado en Chile cuando fue asesinado.

La llegada de la delegación de la CPI coincide con la visita a La Haya del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, que lidera la investigación del crimen de Ojeda junto al jefe de Alta Complejidad Álex Cortéz.

El citado medio indicó que el persecutor metropolitano participará en una cita organizada por Eurojust, la agencia de cooperación judicial penal de la Unión Europea, y la Red de Fiscales contra el genocidio.

El encuentro reúne a 34 expertos de distintos países para intercambiar experiencias en torno a cómo recopilar, preservar y presentar ante los tribunales pruebas obtenidas en lugares de conflictos para indagar crímenes internacionales, entre ellos el genocidio.

Caso Ojeda: El crimen que Chile llevó a La Haya

La visita de la Fiscalía de La Haya se da más de un año y medio después de que nuestro país llevara el crimen de Ojeda a dicha instancia internacional. Fue el 28 de marzo de 2025 cuando el entonces canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvieron una reunión con autoridades de la CPI.

En la instancia, el Ministerio Público entregó información sobre el caso y ofreció su colaboración con la indagatoria que la Fiscalía de la CPI realiza bajo el nombre de Venezuela I.

En esta oportunidad, el itinerario de los investigadores internacionales incluye una cita en Chile con el equipo de fiscales que lidera la investigación del crimen del opositor venezolano.

La Fiscalía chilena señala a los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua, como autores del crimen de Ojeda y también investiga una presunta participación de autoridades venezolanas, entre ellas del entonces denominado "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello.

La hipótesis del ente persecutor es que el crimen del exmilitar venezolano tuvo una motivación política.

Chile también había pedido investigar presuntos crímenes cometidos por Venezuela en 2014

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, en septiembre de 2018, Chile -junto a Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú- pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se investigaran presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

La petición incluyó denuncias por eventuales delitos de homicidio, privaciones graces de libertad, torturas, violaciones, otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y desapariciones forzadas, ocurridos durante el período en que Maduro gobernaba en Venezuela.