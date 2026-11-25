Mucha gente hace hoy lo que se llama un "consumo rápido" de noticias a través de publicaciones de medios de comunicación en redes sociales, que en ocasiones son "ganchos" sensacionalistas (clickbait) para atraer tráfico web. Pues bien, un estudio constató que los lectores jóvenes rechazan estos contenidos.

La investigación recogida este miércoles en la revista Plos One evidencia que los medios de comunicación que recurren al clickbait (titulares e imágenes sensacionalistas y/o emotivos para generar clics) se equivocan de estrategia.

Los autores reclutaron a 203 usuarios de redes sociales residentes en el Reino Unido, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, y el 70% de ellos con estudios universitarios.

Los participantes fueron expuestos a una serie de publicaciones creadas en redes sociales sobre temas de actualidad (COVID-19, cambio climático, radiación de los teléfonos móviles, vacunas e inteligencia artificial).

La mitad de las informaciones usadas en el experimento estaban basadas en hechos y la otra mitad eran noticias falsas, mientras que algunas tenían el estilo propio del clickbait y otras no.

Los resultados del estudio indican que dicho estilo reduce drásticamente la interacción de los usuarios ("me gusta", comentarios y publicaciones compartidas) y la confianza en el medio que publica noticias sensacionalistas.

Lo sorprendente es que las publicaciones diseñadas para el clickbait perjudican mucho más a la información veraz que a las noticias falsas, pues estas últimas ya generan desconfianza de por sí.

Lo explica de este modo uno de los autores, Michael Craig, investigador de psicología de la Universidad británica de Northumbria: "Dado que la información falsa ya suscita escepticismo por sí misma, tiene poco que perder, pero el contenido veraz parte de una posición de confianza en el lector y sale perjudicado cuando se presenta con un estilo sensacionalista".

El clickbait es contraproducente

El investigador resalta que lo más sorprendente de los resultados "es lo contraproducente que es el clickbait. Se utiliza partiendo de la premisa de que genera clics y que lo gente lo va a compartir, pero nuestros participantes se mostraron sistemáticamente menos propensos a dar 'me gusta' o a comentar estos contenidos".

El estudio también constata algo en cierto modo esperable: a mayor nivel de alfabetización mediática de quien ve información en redes sociales, más escepticismo tiene ante titulares o fotos sensacionalistas, y viceversa.

"Nuestros hallazgos sugieren que los medios e instituciones serias deben evitar las estrategias exageradas en redes sociales para no erosionar su propia autoridad en el entorno digital", añade Craig en un comunicado de la Universidad de Northumbria.