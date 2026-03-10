Magallanes se llevó un dramático triunfo en su visita a U. Española en Santa Laura

Unión Española cayó en la última jugada del partido por 2-1 ante Magallanes este martes en el Estadio Santa Laura por la tercera fecha de la Liga de Ascenso y cosechó su segunda derrota consecutiva en el torneo.

El partido comenzó de excelente manera para los hispanos, luego de que Ulises Ojeda recibió dentro del área, regateó al arquero y definió a placer a los once minutos.

Sin embargo, a los 17´, Cristobal Jorquera marcó un golazo, tras rematar de derecha en la media luna del área y poner el balón en el ángulo del pórtico de los de Independencia.

En la última jugada del cotejo (90+6'), Milton Alegre cabeceó al segundo palo del golero hispano Martín Rodríguez y le dio el triunfo los albicelestes.

Con este resultado Unión Española se ubicó en el noveno puesto con tres puntos, mientras que Magallanes escaló a la tercera ubicación con siete unidades.

Unión Española visitará a Antofagasta por la siguiente fecha del Ascenso este domingo 15 de marzo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Calvo y Bascuñán".

Por su parte, Magallanes recibirá a Temuco este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Municipal "Luis Navarro Avilés".