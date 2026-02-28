Patricio Rubio lanzó dura crítica al árbitro: "Fue una de las figuras, se comió un penal muy claro"

El delantero chileno Patricio Rubio arremetió este viernes contra el cometido del árbitro Nicolás Pozo luego de la caída de Unión Española por 2-1 ante Deportes Recoleta. El capitán del conjunto de Independencia se mostró molesto por una supuesta infracción no sancionada que, a su juicio, resultó determinante para el desarrollo del compromiso en la zona norte de Santiago.

En declaraciones recogidas por el medio Primera B Chile, el atacante nacional no ocultó su frustración por la actuación de la terna. "Creo que el árbitro condicionó un poco, fue una de las figuras porque se comió un penal muy claro. Además, te va mermando con las amarillas. Es difícil, no me gusta hablar de esto, pero hoy fue muy notorio. Es nuestro tercer partido con Deportes Recoleta y en los tres no nos cobraron penales, es un poco raro", señaló el futbolista nacional.

Pese a la fuerte crítica dirigida al juez, el experimentado goleador también realizó una autocrítica por el nivel exhibido en la Región Metropolitana. "Fue una derrota dura contra un rival complicado en una cancha difícil. Ellos supieron hacer su juego y nosotros no pudimos hacer el nuestro. Entramos dormidos, los dos goles de ellos vinieron de errores nuestros en dos laterales", reconoció el referente hispano.

Finalmente, el jugador formado en Colo Colo enfatizó la necesidad de revertir este complejo inicio de temporada en la Liga de Ascenso. "Hay que asumir la responsabilidad, mejorar y sacar la tarea adelante el próximo partido", concluyó el artillero antes de que Unión Española inicie su preparación para recibir a Magallanes en la siguiente jornada.

Aránguiz se sumó a Rubio

En Unión Española no quedaron contentos con la actuación del árbitro Nicolás Pozo en la derrota por 2-1 ante Deportes Recoleta, partido donde a juicio de los "hispanos" el colegiado pasó por alto un penal por mano del zaguero "textilero" Fabrizio Tomarelli.

Tras las críticas emitidas por el capitán del elenco de colonia, Patricio Rubio, el volante Pablo Aránguiz también alzó la voz y aseguró que esta decisión del réferi fue determinante en el resultado.

"Es penal claro, estoy a 80 metros de la banca y veo una mano clara. No sé si fue mano o no, no la logro ver todavía, doy la perspectiva de afuera. Después terminan asumiendo que sí fue mano", indicó el mediocampista, quien ingresó en el complemento.

En esa misma línea, el exfutbolista de Universidad de Chile apuntó que "creo que condiciona más allá de que hayamos jugado como hayamos jugado, sí te condiciona el resultado".

Eso sí, el oriundo de Independencia reconoció que "tenemos que mejorar las desconcentraciones que cuestan caro. (...) La división será difícil, no puedes dormir ni un segundo porque los rivales te lo hacen pagar".