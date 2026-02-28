Gobierno expresó preocupación por escalada militar en Medio Oriente

El Gobierno de Chile manifestó su preocupación por la escalada militar en el Medio Oriente y condenó los ataques contra Irán perpretrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como también la respuesta del régimen iraní contra el Estado judío y países del Golfo.

Cancillería señaló que "esas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional".

En esa línea, Chile hizo un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reiteró su compromiso con la "no proliferación nuclear".

Asimismo, reafirmó su "adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil2.

El Ejecutivo aseguró que está en contacto con las embajadas y consulados de Chile en la región, a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, familias y los connacionales que están en la zona.

Por su parte, el Partido Comunista también condenó la escala bélica en el Medio Oriente y sostuvo que "estos no sólo agreden a un país, sino que ponen en jaque toda la región y llevan al mundo a una situación que puede ser límite en cuanto a la paz mundial, con graves consecuencias para el mundo".

El PC chileno planteó que "los pueblos y gobiernos dignos del mundo deben condenar estos ataques y proponer a la brevedad una salida que reponga la estabilidad mundial y la libre autodeterminación de los países en el marco de los organismos multilaterales existentes".

Experto: EE.UU. busca un clima de desestabilización para tener más cartas para avanzar con Irán

El académico Luis Lira, analista del Observatorio de Asuntos Internacionales de al Universidad Finis Terrae, señaló al respecto del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, que "hay que tener presente que el poder del régimen iraní es muy grande. El control de la sociedad, los organismos políticos, policiales que controla son muy fuertes. Y una iniciativa civil tiene mucha desventaja con quienes tienen el poder, que sigue siendo el gobierno iraní en este momento. Entonces, si bien existe esa voluntad, el gran objetivo no es que la sociedad civil derroque el régimen, sino que lograr un clima de desestabilización para que Estados Unidos tenga más cartas sobre la mesa para avanzar en materias de un ataque directo con Irán".

En esa línea, apuntó que se debe estar atento sobre "si van a continuar las reacciones iraní de bombardeo hacia los países aliados de Estados Unidos y ver cómo avanza en los próximos días. Entonces ahí la clave va a ser de qué manera esto va a afectar a la cúpula de poder iraní en los próximos días. Eso va a evaluar los próximos pasos a seguir por Estados Unidos, por Israel y el resto de los países de Occidente que quieran unirse en alguna cruzada, cierto, si es que este conflicto sigue escalando o se llega a algún acuerdo con las autoridades iraníes".