Puerto Montt batió a Recoleta y quedó como líder exclusivo del Ascenso

Deportes Puerto Montt batió 3-1 a Deportes Recoleta en el Estadio Chinquihue por la tercera fecha y quedó como líder exclusivo con puntaje perfecto de la Liga de Ascenso.

Alexis Sabella abrió el marcador apenas al minuto 1 con un gol tempranero, el cuadro "textilero" reaccionó y empató al 28' mediante un penal convertido por Germán Estigarribia. Sin embargo, la polémica llegó en los instantes finales del primer tiempo, cuando Jason Flores (43') volvió a poner en ventaja a los locales desde los doce pasos, tras un polémico penal cobrado por Victor Abarzúa.

En los primero minutos de la segunda parte, el futbolista haitiano Manley Clervaux (52') aumentó la ventaja para el cuadro albiverde y sentenció los tres puntos a favor de su equipo. Javier Espinoza (58') fue expulsado en los visitantes por una fuerte barrida.

Con esta victoria, Deportes Puerto Montt sumó 9 puntos en tres partidos disputados y es puntero del torneo, por su parte Deportes Recoleta quedó en la tercera posición con seis unidades.

El siguiente partido del "Velero" será de local ante Deportes Santa Cruz el domingo 15 de marzo a las 20:30 horas, por su parte, los "textileros" recibirán a Unión San Felipe el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas.