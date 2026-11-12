Puerto Montt celebró fallo que rechazó apelación en su contra

Deportes Puerto Montt celebró el fallo de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, que rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentado por Rangers, Curicó Unido, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz contra el elenco sureño por presuntas irregularidades tributarias y financieras, ratificando así la resolución favorable que había obtenido en primera instancia.

A través de un comunicado oficial, el conjunto "albiverde" destacó que la determinación, correspondiente a la causa Rol N° 77-2026, confirmó el fallo inicial, adoptado por seis votos contra uno, que acogió su defensa procesal al establecer que los denunciantes no acreditaron perjuicios que justificaran su acción.

"De esta manera, ambas salas del Tribunal han respaldado la posición de Deportes Puerto Montt, confirmando el rechazo de la denuncia y ratificando el resultado favorable obtenido por nuestra institución en primera instancia", expresó el club en su declaración pública.

La institución también valoró el pronunciamiento como una señal de tranquilidad para sus seguidores: "Este pronunciamiento reafirma la solidez de nuestra defensa y nos permite transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. Seguiremos trabajando con la seriedad, responsabilidad y transparencia que exige nuestra institución", manifestó.

Con esta resolución, Puerto Montt consiguió mantener el rechazo de la denuncia en ambas instancias del Tribunal de Disciplina, evitando una eventual sanción deportiva en esta causa.

La decisión, que no implicó un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, permite al conjunto sureño afrontar sin modificaciones en su puntaje la última fecha de la Liga de Ascenso 2026, en la que todavía mantiene opciones matemáticas de clasificar a la liguilla.