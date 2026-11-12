Agostini calificó de "chantaje" los bloqueos de los camioneros

El economista Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, calificó de "chantaje" los bloqueos de carreteras protagonizados por camioneros en protesta por el alza de los combustibles.

En El Primer Café de Cooperativa, cuestionó el peso que han tenido las paralizaciones del gremio en las decisiones tributarias de distintos gobiernos.

"Estamos legislando y haciendo política tributaria en base a un grupo que se toma las carreteras, y a mí eso sí me parece un chantaje", afirmó este jueves, en la tercera jornada de movilizaciones y luego de que el Ejecutivo propusiera congelar los precios de los combustibles hasta febrero.

Agostini recordó que, tras un paro de tres días en octubre de 2000, los transportistas consiguieron que se les devolviera parte del impuesto específico al diésel. Según el académico, el reintegro aumentó tras las movilizaciones de 2008 y 2011. En 2022, cuando el beneficio estaba por vencer, otra paralización dio paso a una prórroga.

El economista también cuestionó el alcance del congelamiento. Explicó que fijar el precio del diésel beneficia tanto a una pyme que usa una camioneta para trabajar como a un empresario con 15 camiones o al dueño de un Mercedes-Benz que vive en Vitacura.

"El subsidio es para todos. No sé si es la mejor forma de gastar los recursos públicos", sostuvo.

Micco preguntó qué pasará con el precio del diésel en febrero

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco advirtió que el Gobierno podría enfrentar nuevas presiones cuando llegue el momento de levantar el congelamiento.

"¿Qué va a pasar en febrero? ¿Va a estar el capital político del Gobierno para poder soltar el precio del diésel si sube?", planteó.

Micco defendió las reglas que tenía el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para suavizar las variaciones del precio internacional. Para enfrentar las dificultades de los transportistas, propuso evaluar un subsidio específico para ciertos tipos de contratos.

El exvicepresidente de Corfo Hernán Cheyre discrepó de la demanda de eliminar el impuesto específico al diésel. Sostuvo que este combustible es más contaminante que la gasolina, pese a que paga un gravamen menor. "A lo menos el impuesto al diésel debiera ser similar al impuesto a las gasolinas", afirmó.

Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo y exjefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, planteó que el Gobierno podría aprovechar la negociación para acordar un alivio inmediato y una revisión gradual del tributo.

"Si somos capaces de vincular estabilidad con ir corrigiendo esta distorsión que existe en el impuesto al diésel, puede ser un acuerdo social con legitimidad y bueno para el país", señaló.