Puerto Montt dormirá como líder del Ascenso tras friccionado triunfo ante Magallanes

La undécima fecha de la Liga de Ascenso arrancó con un duro encuentro en el Estadio Chinquihue, pues Deportes Puerto Montt venció por 2-0 a Magallanes y dormirá como nuevo líder, tras un partido que acabó con dos expulsados por lado.

Los "Hijos del temporal" anotaron sus goles antes del descanso, con sendos penales de Luciano Vázquez (23') y Byron Nieto (34').

A los 64' Kevin González fue expulsado en Puerto Montt por una fuerte falta que inicialmente fue amarilla, pero se cambió por tarjeta roja ante las consecuencias sobre Hans Salinas y su reemplazo obligado.

Los ánimos siguieron caldeados con un entrevero sin balón entre Reiner Castro y el defensor Matías Vásquez a los 67'. La situación terminó en algún entrevero, reclamos y las expulsiones de Jason Flores y Javier Quiroz en cada bando.

Puerto Montt resistió los intentos "carabeleros" por igualar aprovechando la diferencia de un hombre. Sin embargo, aún hubo tiempo para una última expulsión, pues el arquero de Magallanes Joaquín Muñoz salió de su área y le dio un evidente planchazo a José Cárdenas (90+7').

El volante Esteban Neira se calzó los guantes para completar los últimos instantes, atajando lo que pudo ser la tercera cifra local.

Con este resultado, Deportes Puerto Montt celebró por partida doble su aniversario número 43 y pasó al frente de la tabla con 22 puntos, a la espera de lo que hagan Cobreloa (21) y San Marcos de Arica (20).

Magallanes, en tanto, se mantuvo con 15 puntos en el séptimo puesto; a merced de ser desplazado por Deportes Temuco o Unión Española, que tienen 14 unidades y jugarán entre sí, o San Luis (13).