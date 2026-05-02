Puerto Montt hundió a Rangers y saltó al primer lugar del Ascenso

Deportes Puerto Montt venció 1-0 a Rangers en el Estadio Fiscal de Talca, por la décima fecha del Ascenso, y saltó al primer lugar de la tabla con 19 puntos.

El único gol del partido llegó a los 59 minutos, cuando Jason Flores anotó para el elenco visitante y estableció el 1-0 definitivo.

Rangers sufrió además la expulsión de Tomás Gómez a los 57', luego de recibir la segunda tarjeta amarilla, en un partido que terminó profundizando el mal momento del equipo piducano.

Con el resultado, Puerto Montt quedó líder con 19 unidades, por delante de Cobreloa, que suma 18 y jugará este domingo ante Antofagasta.

Rangers, en tanto, permaneció último con 2 puntos, 9 goles a favor, 20 en contra y una diferencia de -11.