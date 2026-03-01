Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Puerto Montt ratificó su inicio triunfal en el Ascenso con victoria en Antofagasta

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Hijos del temporal" supieron imponerse a los "Pumas" en su viaje al norte.

Puerto Montt ratificó su inicio triunfal en el Ascenso con victoria en Antofagasta
 @DPMChile (Instagram)
Deportes Puerto Montt mantuvo el arranque positivo en la incipiente Liga de Ascenso con una victoria de 2-1 como visitante frente a Deportes Antofagasta, por la segunda fecha.

Los "Delfines" se pusieron en ventaja antes del descanso, con la anotación de Gabriel Castillo al minuto 42.

Si bien los "Pumas" igualaron con Brayan Hurtado a los 49', el elenco sureño retomó la ventaja con la aparición de Jason Flores, quien cumplió la "ley del ex" en los 64'.

De esta manera, Puerto Montt se sumó a Deportes Recoleta como los equipos con cosecha completa en las primeras dos jornadas, a la espera de lo que haga Deportes Iquique ante Temuco a las 20:30 horas.

Las + leídas
En portada