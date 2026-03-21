Rangers cayó ante Recoleta en Talca y estiró su crisis en la Liga del Ascenso

Rangers cayó 4-2 ante Recoleta en el Estadio Bicentenario "Iván Azócar Bernales", por la quinta fecha de la Liga de Ascenso y quedó en el fondo de la tabla.

Los tantos para los de Santiago fueron obra de Gonzalo Álvarez, Ignacio Lara, Pedro Sánchez y Felipe Báez a los 4', 26', 60' y 90 minutos respectivamente.

Los goles para los locales los marcaron Damián González a los 29 minutos y Agustín Mora a los 35'.

Con este resultado, los talquinos se ubicaron el último puesto de la tabla con un punto, mientras que Recoleta arribó al segundo lugar con doce unidades.

El siguiente encuentro para Rangers será ante Magallanes en condicón de visitante, el domingo 29 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Por su parte, Recoleta se medirá frente a Deportes Temuco como local el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).